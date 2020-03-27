В валютной секции рубль слабо отступает под нажимом доллара и евро. Накануне вечером валюта США второй раз за неделю падала до 77 рублей за единицу, и после отскока сейчас он вновь торгуется вблизи 78.

Мы не исключаем, что неделя будет закрыта немного выше – вплоть до диапазона 78,5-79. Но общий тренд на укрепление рубля сохранится. На следующей неделе мы можем увидеть уровни ниже 75 за доллар.

Евро сегодня обосновался в коридоре 85,5-86,5. Мы пока не ожидаем роста выше 87 – если не случится серьезных просадок на сырьевых площадках. Рынок в целом легко воспринял введение чрезвычайных карантинных мер в России, следовательно морально готов к тому, что экономика этой весной будет сжиматься. Нового витка панической девальвации мы не предвидим.

Российский рынок сегодня корректируется после бодрого роста накануне. РТС вновь ушел ниже 1000 пунктов, теряя около 3% от сегодняшних максимумов и уровней закрытия четверга. Индекс Мосбиржи тоже не удержался на двухнедельных пиках и сегодня занял диапазон 2400-2500. По нашей оценке, пятница не обещает большой волатильности, и неделю мы можем закрыть вблизи текущих значений. Дальнейший рост мы увидим уже не ранее понедельника – если, конечно, не будет новых неожиданностей с внешних площадок.

Сегодня у инвесторов в фаворитах Полиметалл, он прибавляет более 1%, немного неуверенно двигаясь против рынка. Котировки поддерживают ожидания роста цен на драгметаллы. Золото сегодня в просадке – после рекордно бычьей недели с 2008 года. С понедельника унция выросла на 130 долларов, доходя в моменте до 1699 (более 15% к уровням прошлой пятницы). Рынок закладывает продолжение ралли. Мы ожидаем, что до конца месяца планка 1700 долларов за унцию может быть вновь преодолена. Соответственно бумаги Полиметалла могут прибавить еще до 7%, выйдя на новые годовые максимумы.







