Нефть заканчивает март атипичной слабостью Цены нефти начинают неделю новым снижением. По нефти Брент они ушли ниже 24 долларов за баррель, а американская легкая нефть на открытии снижалась до 20 долларов за баррель. Последние дни месяца нефть обновляет минимумы.

Обвал нефтяных цен уже перевел рынок в другую реальность. Уже на этой неделе начнут подводиться итоги провального марта. Появятся первые оценки масштаба происходившего в марте обвала. Важнейшим индикатором, указывающим на дальнейшие перспективы, станет ожидаемый рост уровней безработицы.

Особенно интересными станут данные за март по рынку труда в США, которые вышли на первое место в мире по уровням заражений коронавирусом. О размерах ожидаемого разрушительного цунами увольнений станет известно к концу недели, когда выйдет нон-фарм, а затем статистика по новым рабочим местам и уровню безработицы. Подскок заявок на пособие по безработице на прошлой неделе указывает на то, что ничего хорошего ждать не приходится.

Тревожные данные будут поступать и из стран Евросоюза. Особенное внимание нужно фокусировать на страны юга. На прошлой неделе лидеры стран Еврозоны не смогли договориться о запуске «коронабондов». Между тем бушующий коронавирус требует новых расходов и резко обострит и без того весьма напряженные долговые проблемы. Особенно тревожное положение в Италии. Там закопана огромная долговая бомба и ее возможный взрыв способен разнести пока сохраняющуюся относительную стабильность и легко вытолкнуть Италию из ЕС на дорогу ItEXIT.

Особую пикантность приближающимся неделям придает тот факт, что вот-вот начнутся квартальные отчеты мировых корпораций, которые обещают быть весьма удивительными. Поэтому от рынков можно ждать новых сюрпризов даже несмотря на ударную работу регуляторов. Напомним, что ускоренную монетарную стимуляцию проводят все ведущие Центробанки. Только баланс ФРС за неделю вырос на 586 млрд. долларов — самыми быстрыми темпами за всю историю.

Но самое главное для рынка нефти – это ожидаемые масштабы сокращения спроса. В конце месяца появятся оценки, по которым можно будет прогнозировать возникающие излишки предложения. В ближайшие недели будут ускоренными темпами заполняться нефтехранилища. Пока данные по запасам нефти в США прошедшей недели (скромные +1,6 Мб) еще не демонстрировали ускоренного роста. Но все еще впереди и далее излишки предложения все сильнее начнут давить на производителей, требуя снижения добычи.

В подтверждение тому вышедший в пятницу отчет Baker Hughes уже сообщил о падении за неделю сразу на 40 штук количества активных нефтяных буровых в США. Это, безусловно, позитивно для цен, поскольку будет указывать на будущие перспективы частичного торможения роста навеса излишнего предложения. Более того, можно обратить внимание на произошедшее на прошлой неделе снижение добычи в США на 0,1 Мб/д. Интересным будет узнать данные по запасам и добыче, а также количеству буровых на наступающей неделе.

Однако это все достаточно медленные процессы. Обвал потребления происходит гораздо быстрее. В связи с транспортным коллапсом появляются оценки возможного снижения потребления на десятки процентов. И такие оценки особенно для апреля выглядят совершенно правдоподобными. А значит, снижение спроса будет обгонять запоздалые реакции производителей.

Отдельной темой остаются проводимые консультации стран ОПЕК+ с США по возможному сокращению добычи. Готовность к этому постепенно созревает. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью агентству Reuters сказал: "Мы находимся в контакте с Саудовской Аравией и рядом других стран… Мы видим, что в случае увеличения числа членов ОПЕК+, присоединения других стран, возможно вместе достичь соглашения о балансировке нефтяного рынка". Как вариант новых конфигураций очень активно обсуждается возможность подключения к ограничениям добычи нефти со стороны штата Техас.

В этом есть важный смысл, поскольку в Техасе расположены поля Permian, которые в последние годы показывали наиболее динамичный рост добычи. Американское антимонопольное законодательство запрещает федеральным органам власти вести официальные переговоры с картелями, к которым относится ОПЕК, но для властей штата Техас таких ограничений не существует. Поэтому прорывы и договоренности могут возникнуть в подобных конфигурациях. Ожидаемые успехи в таких переговорах, а затем и реальные ограничения добычи могли бы остановить продолжающееся снижение нефтяных цен.

Будем с интересом наблюдать за дальнейшим развитием событий.



