В пятницу доходность UST10 вновь снизилась, сейчас она остается вблизи пятничных уровней закрытия, чуть ниже 0,7%. При этом стоит отметить, что снижение доходности на долговом рынке США сейчас вызвано не только бегством в качество (хотя и этот фактор присутствует), но также и тем, что программа количественного смягчения предполагает выкуп большого объема госдолга США.

Сегодня рынки могут остаться под давлением, так что снижение доходности может продолжиться. В выходные президент США Дональд Трамп подписал принятый парламентом пакет мер поддержки на 2 трлн руб., но реакция на эту новость будет сдержанной, поскольку подписание было ожидаемым. Сразу же после подписания вновь возникли разговоры о том, достаточно ли принятых мер для нормализации ситуации в экономике США.

Принятый пакет мер беспрецедентен по объему и масштабу, и в любом случае его расширение не будет простой задачей. Цены на нефть сегодня снижаются, через два дня все ограничения на добычу будут сняты, и поступление нефти на рынок может резко вырасти. Правда, это должно быть уже в значительной степени отражено в ценах, и сейчас рынки обеспокоены не столько ростом добычи, сколько падением спроса, а также объемом доступных нефтехранилищ в мире. Исчерпание нефтехранилищ как раз и может стать одним из важных факторов, провоцирующих снижение нефтяных котировок. В целом, мы полагаем, что пессимизм на рынке в ближайшее время сохранится.