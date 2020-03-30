На предстоящую неделю в РФ объявлены каникулы в связи с пандемией COVID‐19, и сейчас крайне сложно оценить, как такая пауза скажется на экономике.

Пока ни в мире, ни в России нет признаков замедления распространения эпидемии, поэтому принимаемые меры экономического стимулирования зачастую лишь ненадолго успокаивают рынки. На этой неделе начнет выходить макростатистика за март, например данные по рынку труда или индексы PMI в США, которая уже должна отражать первые последствия инфекции для крупнейшей экономики мира. Также с 1 апреля прекратит действовать текущее соглашение ОПЕК+, после чего можно будет лучше понять, как страны‐участницы будут наращивать добычу.

Мы полагаем, что это может быть не полностью учтено в текущих котировках и не исключаем их более глубоко падения. Уже сегодня нефть упала более чем на 6% и торгуется вблизи 23,3 долл./барр. По итогам же прошлой недели цены на нефть потеряли почти 7%. ОФЗ в пятницу дорожали третий день подряд, за пять рабочих дней кривая доходностей опустилась в среднем на 40–75 б.п. до 7,2% годовых на самом дальнем конце. Доходность десятилетнего бенчмарка упала ниже 7% годовых, что соответствует уровням примерно десятых чисел марта. Рубль тоже завершил неделю небольшим ростом – как и большинство валют ЕМ, он укреплялся в ответ на новые меры поддержки.

ОФЗ по итогам прошлой недели вырвались в лидеры роста среди локальных гособлигаций ЕМ, однако это ралли во многом обусловлено покупками локальных игроков, спрос со стороны которых сильно вырос благодаря введенному Центробанком послаблению по учету бумаг на балансах. Мы полагаем, что текущее восстановление выглядит несколько преждевременным: во‐первых, есть, очевидно, серьезный риск со стороны нефтяного рынка, во‐вторых, эйфория от объявленных мер поддержки будет сходить на нет по мере того, как будет публиковаться все больше макростатистики, подтверждающей более сильное замедление в крупнейших экономиках, чем ожидалось.