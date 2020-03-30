На долю закрытых на эту неделю из-за карантина секторов приходится 20% российского ВВП
Начиная с сегодняшнего дня, в соответствии с решением президента Путина объявить предстоящую неделю нерабочей, ряд секторов (главным образом, торговые центры, непродовольственные торговые сети, рестораны и развлекательных заведения) будет закрыт. По нашей оценке, в этих секторах занято примерно 21 млн чел. и на долю этих сегментов приходится примерно 20% ВВП.
При этом следует иметь в виду, что наиболее жестким режим работы этих секторов будет в Москве; пока нет ясности в том, до какой степени российские регионы последуют примеру Москвы.
Таким образом, учитывая умеренную эту долю сервисных секторов в структуре российского ВВП, мы пока не изменили наш прогноз снижения промпроизводства на 10% г/г по итогам апреля и сокращения оборота розничной торговли на 5% г/г.
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