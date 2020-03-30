У рынков появился некоторый иммунитет к плохим новостям
Очевидно, что у рынков появился некоторый иммунитет к плохим новостям с боевых полей глобальной эпидемии коронавируса. Инвесторов уже не впечатляют цифры в 500 тыс., 600 тыс., 700 тыс. заболевших. Реакция вялая и неубедительная.
Думаю, действительно, тема ушла, перед глазами китайский опыт, где очень быстро все восстанавливается. Даже несмотря на европейскую и американскую неорганизованность в противостоянии коронавирусу, можно сказать, что и они очень быстро восстановятся, модель будет V образная. Поэтому шанс для инвесторов уникальный, можно выбрать целый спектр хороших и дешевых активов.
На нашем рынке, с моей точки зрения, лучше других смотрятся акции Роснефти, особенно после продажи венесуэльских активов. Котировки акций компании могут очень быстро вырасти до 400 рублей. Но, конечно, это мой личный взгляд и позиция на рынке.
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