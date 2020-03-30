Прошедшая неделя точно войдет в историю фондового рынка своими прямо-таки фантастическими резкими движениями как вверх, так и вниз. Однако исторически самые быстрые темпы роста отнюдь не означают, что все хорошо и впереди у нас светлое будущее. Скорее, наоборот, текущие стремительные движения свидетельствуют лишь о хаосе, царящем в голове поголовно у всех инвесторов.

Но как бы то ни было и несмотря на яркую и дружную фиксацию прибыли в конце недели, индексы завершили предыдущие 5 торговых дней существенным ростом от 9% по индексу NASDAQ до почти 13% по индексу Dow Jones (DJIA-30).

На отраслевом уровне картина в принципе аналогичная. Впереди планеты всей были акции промышленных компаний и компаний, работающих в области электроэнергетики и коммунального хозяйства.

Причем, если с последними все более или менее понятно — все же акции коммунальщиков относятся к защитным активам, то вот почему наблюдался повышенный спрос на акции промышленных компаний не вполне ясно. Объяснение этому пока только одно — слишком уж их сильно провалили в предыдущие недели и они стали безумно привлекательными как с технической, так и с фундаментальной точек зрения. Наиболее ярко это нашло отражение в акциях авиастроительной компании Boeing (BA, —10,27%), которые еще в понедельник стоили 94 доллара, а в четверг цена доходила уже почти до 190 долларов. 100% за 3 торговых дня — это конечно очень круто. Но и безумно одновременно!

Но все же, несмотря на общий часто истерический фон, царящий на торгах, вполне здравые нотки к концу недели стали проявлять себя явным образом.

Во-первых, участники рынка немного успокоились и стали менее нервно реагировать на постоянно появляющуюся информацию о новых заболевших и погибших на мировой коронавирусной войне. Об этом успокоении свидетельствуют и снизившиеся обороты на торгах — инвесторы стали явно меньше метаться из стороны в сторону.

Во-вторых, к концу недели мы наконец-то увидели хоть какие-то явно здравые процессы, а не просто метания, — ой, побежали вниз, а потом ой, и все также дружно побежали наверх. В конце недели был виден спрос на защитные активы как в уже упоминавшемся выше коммунальном секторе, так и в акциях компаний, занимающихся управлением недвижимостью (REITах). Последние вообще по итогам пятницы были единственным сектором, который показал положительную динамику и завершил день в зеленой зоне. Все это вместе позволяет сделать осторожный вывод, что ситуация на рынке успокаивается и инвесторы начинают привыкать к новой реальности. Теперь понять бы к чему эта новая реальность нас приведет?

Глядя на рынок, понимаем, что сейчас идет смертельная борьба между добром и злом, между верой и отчаянием. Причем смертельная, как мы видим, не в переносном, а в буквальном смысле этого слова.

И все же инвесторам, участникам рынка, да собственно и вообще всему населению планеты Земля хочется верить в лучшее. Это лучшее пока ничем не подкрепляется, но все же фондовый рынок, как место, где все всегда бегут впереди паровоза, пытается отразить этот робкий и пока совершенно беспочвенный оптимизм. Просто хочется верить… И эта вера находит отражение в котировках. Несмотря на ужасающие цифры новых заболевших и умерших, инвесторы стараются сохранять спокойствие (насколько это вообще сейчас возможно) и не дают ценам акций уйти слишком уж низко.

Европейские индексы хоть и находятся с утра на красной территории, но все же те полпроцента падения по нынешним временам это все равно, что ноль. И пока ни у кого особой тревоги не вызывают. Торги фьючерсами на основные американские индексы также проходят в достаточно спокойной обстановке. Здесь мы видим еще больше оптимизма — котировки находятся в зеленой зоне, хотя, конечно же, те же полпроцента в плюс это как в Европе — в минус. Инвесторы замерли и, наверное, сейчас многие желают именно этого — спокойствия и остановки. Дайте нам пару дней, чтобы перевести дыхание и понять, что дальше.

Поэтому, если не будет совсем уж слишком катастрофических цифр, связанных с коронавирусом, то можно ожидать пару дней передышки и боев местного значения. Этому будет способствовать и график выхода макроэкономических данных, в соответствии с которым более-менее значимые цифры появятся только в среду. Но в нынешних условиях в любом случае надо быть начеку — на минном поле никогда нельзя терять бдительности.

А вот кому точно придется несладко сегодня и в ближайшие дни, так это акциям компаний сырьевого сектора — нефтяникам и газовщикам.

Котировки нефти вновь ушли в глубокий минус и на фоне наступающего мирового кризиса этот минус выглядит совсем уже беспросветным. Но нефтяникам не привыкать и это тоже теперь наша объективная реальность