Индекс S&P500 последние три торговые сессии демонстрировал бодрый рост. В связи с этим у многих участников рынка сложилось впечатление, что падение завершилось и можно приступать к покупкам, тем более что цены на многие акции выглядят довольно привлекательно. Однако давайте взглянем на ситуацию с точки зрения технического анализа.

Мы видим, что на месячном графике S&P500 текущая волна «бычьего» тренда началась летом 2009 года, то есть тренду более 10 лет. Для тренда такой продолжительности коррекция на первый уровень Фибоначчи 38,2% явно недостаточна, как минимум должно быть 50%, то есть до 2000 пунктов по индексу S&P500. Тем более что на осцилляторах сигнал о начале «медвежьего» тренда только недавно образовался.

То есть снижение продолжится, причем, скорее всего, после прошедшего обвала последует отскок до уровня 2775-2925 пунктов, а затем начнется медленное и продолжительное сползание минимум до уровня 2000 пунктов.

То есть в моменте индекс дорисовывает разворотную модель, после чего перейдет в фазу устойчивого снижения. В терминах волновой теории сейчас идет образование волны В, после которой последует импульсная нисходящая волна С. Что будет поводом ее начала, можно только догадываться: возможно, им станет провальная отчетность компаний, мега-пессимистичная макроэкономическая статистика или какие-то другие факторы. Посмотрим.

В ближайшие дни следует ожидать коррекционного снижения индекса в район 2400-2475, которое можно использовать для открытия длинных позиций.

Текущий отскок вызван накачкой финансовой системы ликвидностью, которую осуществляет ФРС. Суммы денег, которые, по сути, будут напечатаны – фантастические, они способны на время привести в чувства безнадежно больной «бычий» тренд, но вернуть его к жизни, скорее всего, не смогут.

Об улучшении ситуации с ликвидностью, а значит и возможности краткосрочного восстановления рынка, сигнализируют графики индекса доллара и золота, где в последние торговые сессии наметился разворот. Золото тяготеет к росту, индекс доллара – к ослаблению.

Это стало возможным после того, как ФРС пообещала безлимитное количественное смягчение и безлимитные своп-линии с мировыми ЦБ. Золото на фоне падения рынков в пропасть не проявляло себя как защитный актив именно по причине проблем с ликвидностью, «золотые» активы распродавали, чтобы обеспечить достаточное обеспечение для маржинальных позиций.

Интерес к золоту, скорее всего, в ближайшее время возобновится, поэтому покупка ETF или фьючерсов на золото тоже будут иметь смысл, но чуть позже, после пробоя ценой максимума $1700 за тройскую унцию. Целью движения будут пики 2011-2012 года на уровне $1800.

Для открытия позиций в ближайшей перспективе, скорее всего, интереснее акции. Сейчас можно рассматривать краткосрочные длинные позиции с пониманием, что их нужно будет закрыть после завершения движения. Обязательно следует до открытия позиций прописывать план действий по каждой из них для двух вариантов развития рыночной ситуации — позитивного и негативного.



