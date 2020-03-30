Глобальные рынки замерли в нерешительности: инвесторы балансируют между желанием скупать дешевые активы вслед за центральными банками, и продавать их, пока эпидемия не достигла своего пика. С утра фьючерсы на индексы акций США несколько раз сменили свое направление с зеленого на красный и обратно. Одним из сильнейших факторов роста стало то, что Пекин присоединился к другим странам в мерах по смягчению монетарной политики. Народный банк Китая неожиданно снизил ставку 7-дневного РЕПО с 2,4% до 2,2%, предложив банкам лимит на сумму в 50 млрд юаней новой ликвидности (это более 7 млрд долларов). Снижение ставки стало самым резким за 5 лет. Это вызвало рост индексов и фьючерсов на акции по всему миру, включая США.

Позднее днем рынки вернулись к минорным настроениям из-за новых данных по коронавирусу: более 700 тысяч случаев по всему миру, них 137 тысяч в США (смертность в среднем по всем штатам держится чуть ниже 1,5%; в Нью-Йорке, который стал эпицентром эпидемии, смертность составила 1,2%). Но сильно утопить рынки эта информация не смогла. Европейские площадки в минусе не более чем на 1%, фьючерсы на Америку перед открытием балансируют вблизи значений закрытия пятницы.

По нашим оценкам, рынок нацелен на усиление волатильности, причем преимущественно в сторону роста. Мировые площадки сегодня могут бурно реагировать на малейший позитив.

Например, поводом для этого могут стать данные по незавершенным продажам недвижимости в США, которые появятся к вечеру, а также сводки из Германии по росту инфляции (или дефляции) и деловой активности в еврозоне. В то же время мы не исключаем, что индексы усилят падение, если в совокупности статистика окажется сильно хуже ожиданий.