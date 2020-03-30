Прогноз результатов "Татнефти" по МСФО за IV квартал: чистая прибыль упадет на 12% к/к
31 марта Татнефть представит финансовую отчетность по МСФО за 4 квартал 2019 г. Согласно нашим расчетам, выручка компании снизится на 11% к/к до 115 млрд руб., EBITDA сократится на 13% к/к до 73 млрд руб., чистая прибыль упадет на 12% к/к до 51 млрд руб.
Несмотря на стабильную рыночную конъюнктуру в IV квартале 2019 г. мы ожидаем снижения финансовых результатов компании из-за ограничений на добычу нефти в рамках ОПЕК+, а также из-за сезонно низких продаж нефтепродуктов и роста операционных затрат.
Ранее компания сообщила, что ее чистая прибыль по РСБУ в 2019 г. снизилась на 19% до 156 млрд руб., таким образом, за 4 квартал она составила всего 6 млрд руб. Дивиденды за 4 квартал, по нашим прогнозам, должны составить символические 4.3 руб. на акцию, квартальная доходность — 1%.
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