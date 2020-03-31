PGNiG: Стокгольмский арбитраж изменил формулу ценообразования по контракту с "Газпромом"
Польская PGNIG объявила о том, что Стокгольмский арбитраж поддержал изменение ценовой формулы на поставку газа по контракту с Газпромом. Изменение будет применяться ретроактивно и распространится на поставки, осуществленные за период с 1 ноября 2014 г. В качестве компенсации за переплату в прошедшие периоды PGNIG ожидает получить от Газпрома 1,5 млрд долл. Газпром не прокомментировал данное решение.
Суть изменения ценовой формулы раскрыта не была, известно лишь то, что теперь она включает отсылку к спотовым ценам на газ.
Соглашение Газпрома с PGNIG предполагает годовой объем поставок в 10,2 млрд куб. м. контракт действителен до 2022 г. PGNIG раньше заявляла, что не планирует продлять контракт после того, как срок его действия закончится.
Наш комментарий: Польша является важным клиентом для Газпрома – на ее долю в 2019 г. пришлось 4,9% экспорта Газпрома в Европу. При этом стоит отметить, что страна объявила о планах прекратить закупки газа у Газпрома после истечения существующего контракта. По нашим оценкам, 1,5 млрд долл. – это 9% EBITDA Газпрома за 2020 г. На данном этапе сложно оценить будет ли и когда осуществлена эта выплата, поскольку Газпром теоретически может оспорить это решение. В любом случае такое развитие событий, на наш взгляд, негативно для Газпрома и может отразиться на динамике котировок акций компании.
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