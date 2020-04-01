"Татнефть": значительные списания и низкие дивиденды
Вчера Татнефть опубликовала результаты за 4к19 по МСФО.
Выручка оказалась выше прогнозов, что в значительной степени были обусловлено превысившими ожидания закупками нефти и прочими продажами. Компания показала значительно отставание от прогнозов на уровне EBITDA и чистой прибыли из-за списаний в размере 0,57 млрд долл., частично связанных с E&P-проектами в Ливии, Ненецком автономном округе и Калмыкии. С корректировкой на исключительные статьи (как определено компанией), EBITDA превысила консенсус-прогноз на 5% и на 4% — наши ожидания. Скорректированная чистая прибыль снизилась почти на 20% к/к и оказалась на 7% ниже нашего и консенсус-прогноза, что было связано с более высокой эффективной ставкой налога. Если предположить, что коэффициент дивидендных выплат за 4к19 составит 50% от чистой прибыли по МСФО, компания может выплатить в качестве дивидендов за последний квартал 2019 г. 4,20 руб./акц. (дивидендная доходность за 4к19 в размере 0,8% для оа и па). В целом мы считаем результаты умеренно негативными из-за влияния на дивиденды.
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