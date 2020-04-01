Прекращение сделки между Xerox и HP добавляет определенности обеим компаниям
Рынок не был удивлен тем, что Xerox окончательно объявила об отказе покупать HP. Еще три недели назад в одном из релизов компания заявляла, что может быть вынуждена на время отложить слияние из-за общей неопределенности на рынке, вызванной эпидемией коронавируса. Сегодня мы видим, что решение со стороны Xerox принято и представлено акционерам. Возможность возобновления переговоров не упомянута, но неофициальные источники отмечают, что к сделке еще могут со временем вернуться.
Стоит отметить, что поглощение HP компанией Xerox изначально развивалось по нестандартному сценарию. Компания с капитализацией около 4 млрд намеревалась купить корпорацию стоимостью 25 млрд, что вшестеро больше. Источники средств для слияния не были известны, а сам характер сделки напоминал недружественное поглощение: Xerox вела прямые переговоры с частью акционеров HP и намеревалась выдвинуть собственных директоров в совет.
По нашему мнению, новость о прекращении попыток поглотить HP добавляет определенности обеим компаниям. Обе они остаются умеренно перспективными для инвестиций. HP сегодня на электронных торгах теряла в цене более 4%, корректируясь после не сбывшихся ожиданий выгодной для акционеров продажи. Xerox растет более чем на 5% – теперь очевидно, что долговая нагрузка у компании не будет чрезмерно расти в ближайшие годы. Более недооцененной мы считаем акции Xerox, которые имеют потенциал до 50% на горизонте года. HP может за тот же период восстановить от 20% своей стоимости.
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