Согласно опубликованному пресс-релизу РЖД, погрузка на сети Российские железные дороги снизилась на 5,5% в марте, что мы считаем позитивной цифрой, учитывая наш прогноз снижения на 8-10% в условиях слабого внешнего спроса. Аналогичный масштаб снижения ранее был зафиксирован в январе 2020 г. и в июне 2019 г., что говорит о том, что подобная динамика совсем необязательно сигнализирует о сильном снижении экономической активности. По сути, мы считаем, что в обстановке усиления неопределенности большое количество предприятий старались ускоренно выполнить контракты или создать запасы. Учитывая это, а также факт снижения торговли с европейскими странами в апреле, мы ожидаем, что по итогам апреля этот показатель покажет более сильное снижение на 10% г/г. С другой стороны, восстановление экономики в Китае сейчас может отчасти нейтрализовать слабость торговли с ЕС.