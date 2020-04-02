Инфляция продолжила ускоряться, но пока без признаков валютной переоценки. По данным Росстата, прирост индекса потребительских цен ускорился до 2.6% г/г, по состоянию на 30 марта (2.5% г/г неделей ранее). Основной всплеск цен зафиксирован в сегменте товаров первой необходимости – сахар-песок, яйца, гречка, рис, куры – из-за повышенного спроса на них перед введением режима самоизоляции.

Мы полагаем, что из-за структуры корзины недельные значения инфляции могут занижать общий рост цен. Недельная корзина включает в основном продукты питания, а эффект от девальвации рубля проявит себя в основном в товарах длительного пользования. Учитывая, что последний год Россия жила в условиях относительно низкой волатильности рубля, резкое ослабление курса в марте могло застать многие компании врасплох. В свою очередь, это может усилить перенос курса в инфляцию и добавить к ней до 1.5 пп до конца года. По нашим оценкам инфляция имеет все шансы достичь диапазона 4.7-5.0% г/г концу 2020 года.



