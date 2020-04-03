Динамика российских евробондов сегодня полностью зависит от информации по переговорам ОПЕК+
Резкий рост нефтяных цен вернул оптимизм на ЕМ. Кривая доходности российских евробондов опустилась вниз на 15–20 б.п., опередив аналоги. RUSSIA’47 (YTM 3,86%) вновь пользовался повышенным спросом, увеличив отрыв от соседних RUSSIA’42 (YTM 4,03%) и RUSSIA’43 (YTM 4,16%), z-спреды которых остаются соответственно на 20 б.п. и 30 б.п. шире. Более того, за последний месяц рост доходности самого длинного выпуска (+49 б.п.) был наименьшим на российской кривой. Для сравнения, для бенчмарка RUSSIA’29 (YTM 3,29%) он составил 58 б.п., тогда как для остальных длинных бумаг – 70–80 б.п., а для среднесрочных выпусков – 70–100 б.п.
Сегодня динамика российских бондов будет полностью зависеть от информационного потока по поводу переговоров ОПЕК+.
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