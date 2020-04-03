План заимствований может быть увеличен на 1–1,5 трлн руб. Вчера вечером агентство Bloomberg сообщило, что такой сценарий роста заимствований рассматривается на фоне падения нефтяных цен до 20 долл./барр., из-за чего выпадающие доходы бюджета могут составить 3–4 трлн руб. На текущий год валовый объем привлечений уже запланирован на рекордные 2,2 трлн руб.

Если предположить, что программа заимствований будет увеличена как минимум на 1 трлн руб., то с учетом уже привлеченных 500 млрд руб. с начала года это означает, что до конца года надо занять еще 2,7 трлн руб., или 900 млрд руб. ежеквартально. В прошлом году, который оказался очень удачным для Минфина и валовый объем заимствований достиг рекордных 2,1 трлн руб., в лучший второй квартал года было доразмещено бумаг на 890 млрд руб. Однако за прошлый год приток средств нерезидентов в ОФЗ тоже был рекордным и превысил 1 трлн руб., из которых 513 млрд руб. пришлось на вышеуказанный 2 кв. За счет внутренней базы инвесторов и в отсутствие столь же масштабного притока нерезидентов в ОФЗ возможность привлекать сейчас по 900 млрд руб. за квартал выглядит нереальной. Кроме того, отметим, что проводимые сейчас ЦБ операции по продаже валюты будут приводить к сокращению структурного профицита ликвидности.

По нашему мнению, такой план по займам едва ли выполним и может напугать рынок. Мы отмечали, что полное отсутствие первичного предложения в последнее время негативно отразилось на ликвидности вторичного рынка, но новость о возможном навесе первичного предложения в таком объеме инвесторов вряд ли обрадует.