2 апреля президент Владимир Путин объявил о продлении карантина в России (объявленного в форме выходных дней) до 30 апреля. Поскольку отсутствие активности на протяжении месяца в ряде секторов разрушительно с точки зрения перспектив роста, мы понизили наш прогноз ВВП с роста на 1,8% до спада на 1,0% по итогам 2020.

Эта цифра указывает на то, что наш прогноз все еще находится на оптимистичной части расклада консенсуса.

Наша позиция объясняется рядом факторов: во-первых, Россия встретила эту ситуацию с относительно высоким запасом прочности для роста – мы считаем, что рост ВВП за 1К20 был на уровне около 2% /гг. Во-вторых, ЦБ не повысил ставку, и банковский сектор располагает достаточным профицитом ликвидности, что может поддержать реальный сектор экономики.

В-третьих, на долю предприятий малого и среднего бизнеса в России приходится не более 20% ВВП; на сферу услуг приходится всего 28% потребления домохозяйств, то есть структура экономики должна ослабить масштаб шока. Наконец, у России большая территория, и мы не уверены, что карантинные меры будут одинаково строго вводиться по всей стране.

В своем вчерашнем обращении к нации Владимир Путин предоставил местным властям большую степень независимости в контроле над ситуацией – вполне понятно, что местные власти должны сдержать распространение эпидемии; тем не менее, складывается впечатление, что федеральные власти не будут приветствовать, если экономическая цена карантинных мер будет высокой.

Все эти факторы должны сократить масштаб экономических потерь – мы ожидаем, что снижение ВВП составит не более 20% г/г в апреле и 6% г/г по итогам 2К20.