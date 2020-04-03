Теханализ АФК "Cистемы": акции компании нацелились на 15 рублей
Котировки оказывают давление на локальное сопротивления в районе 13,5 руб., демонстрируя так называемое «поджатие» к уровню. В случае пробоя вполне вероятен импульс вверх, который может направить к 14,8 руб.
Интересных сигналов согласно техничесим индикаторам нет, поэтому есть смысл оринтироваться на ситуацию на ценовом графике. Волна роста от 8-месячных минимумов в силе и предпосылок для слома нет. Тем не менее допускается переход в широкий боковй формат. Первым тревожным признаком будет пробой линии поддержки (синяя).
Долгосрочные ожидания близки к нейтральным. На данный момент актуальная восходящая консолидация на месячном графике, начиная с конца 2014 г. При улучшении сентимента в ближайшие недели есть высокие шансы продолжить отскок от нижних границ в сторону 20 руб. При этом восстановление может занять продолжительное время.
В случае повторного тестирования поддержек (синие линии) и пробоя вниз картина существенно ухудшится. Тогда появляются риски направиться к асболютному минимуму 3,4 руб. Промежуточной поддержкой при таком раскладе выступит десятилетний минимум 5 руб. Безусловно, о снижении к данным отметкам говорить рано, но в сложившейся ситуации с коронавирусом необходимо готовиться к разным сценариям.
Уровни поддержки: 12 / 10,55 / 10
Уровни сопротивления: 13,5 / 14,8 / 15,65
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