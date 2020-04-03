Что даст встреча ОПЕК+, назначенная на 6 апреля?
Почти месяц продолжалась ценовая война на мировом рынке нефти. В этот короткий период цены на нефть рухнули почти на 60%. При этом Саудовская Аравия жестко демпинговала и предлагала потребителям дисконт на 15-20%.
Российские власти, судя по реакции, спокойно отнеслись к этой ситуации, комментарии были сдержанными, в стиле – резервов много, мы выдержим долго. Первыми начали ломаться американские сланцевые компании, обанкротился один из лидеров сланцевой отрасли США Whiting Petroleum. Ситуация для сланцевиков начала развивалась по катастрофическому сценарию, с такой задолженностью и такими ценами на базовый продукт долго не живут.
Понятно, что роль миротворца на себя взял американский президент. Он звонил Путину, он звонил принцу Салману. В итоге, вчера стороны выразили готовность к контактам, а сегодня уже назначена встреча ОПЕК+ на 6 апреля. Причем, вполне вероятно, что сейчас это будет ОПЕК++, с участием представителей американского нефтяного бизнеса.
Естественно, цены на нефть взлетели, рынок начал дисконтировать снижение добычи, которое точно состоится, хотя и не понятно в каких масштабах. Новая модель регулирования рынка нефти точно будет более устойчивой. Останется только вирус, который гибельно влияет на спрос. Думаю, что эту игру в крестики-нолики, уже скоро закончат. Это позволит ценам на нефть снова вернуться к нейтральному диапазону 40-50 долл.
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