Мы рассматриваем варианты поддержки, которую российское правительство может оказать горно-металлургическим компаниям, и напоминаем наш взгляд на компании сектора.

 Алмазы и платина – вероятные кандидаты на покупки в запасы. АЛРОСА больше всего нуждается в такой поддержке.

 Сектор в хорошей форме. Производителей стали и алюминия можно поддержать через инфраструктурные проекты и налоги.

Алмазы: АЛРОСА, скорее всего, получит поддержку от Гохрана

Во время кризиса 2008-09 падение спроса на алмазы обвалило цены на 50%. Чтобы остановить падение, АЛРОСА пришлось уйти с рынка на полгода, начиная с декабря 2008, и продавать алмазы только Гохрану (общий объем закупок составил около $1 млрд). Рынок алмазов сейчас испытывает давление, и российский Минфин рассматривает возможность поддержки АЛРОСА через закупку части алмазов в запасы Гохрана. Глава Якутии сообщил, что комфортный уровень для компании находится в диапазоне от $0.5 млрд до $1 млрд – от 14% до 27% выручки АЛРОСА в 2019 ($3.7 млрд) – мы считаем, что это вероятный сценарий, учитывая, что АЛРОСА – госкомпания, имеющая стратегическое значение для Якутии.

Акции-бенефициары: АЛРОСА. Мы сохраняем осторожность в отношении АЛРОСА, т.к. считаем, что рынок алмазов (т.е. предметов роскоши) наиболее чувствителен к дестабилизации, связанной с вирусом.

Золото: негативные последствия ухода ЦБ с рынка

Центробанк России объявил, что с 1 апреля 2020 приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке. ЦБ активно покупает золото с 2014, и на данный момент его доля в запасах достигла 21% (ок. $120 млрд), что значительно превышает уровни Китая (5%) и Индии (6%). Это решение может объясняться достижением пороговой стоимости золота в резервах, а также тем, что ЦБ сейчас больше ориентирован на продажу валюты на рынках, тем самым сокращая свою ликвидную часть резервов (с 20 по 26 марта валютные резервы упали более чем на 5% или почти на $30 млрд). Следовательно, этот

шаг может быть оправдан целями диверсификации. ЦБ РФ был крупным покупателем, приобретя 5.1 млн унц. золота в 2019 (13% от общего спроса ЦБ), и его уход в целом умеренно негативен для прогнозов.

Бумаги, которые испытают негативное влияние: Полюс, Полиметалл, Highland, Petropavlovsk

Мы сохраняем оптимизм в отношении золота, учитывая отчаянные усилия мировых центробанков по смягчению ДКП, а также оставшийся потенциал для покупок в резервы (запасы золота в резервах Китая составляют менее 5%). Золотодобывающие компании РФ будут продавать золото на экспорт, неся небольшие дополнительные транспортные расходы.

Сталь: покупки в запасы маловероятны, спрос через новые инфраструктурные проекты – да

Акции-бенефициары: ММК, Северсталь, НЛМК, Евраз. Сектор цикличен, и мы видим потенциал снижения для достаточно инертных цен на сталь. На горизонте 12M мы предпочитаем Северсталь (качественная история) и Евраз (отстающий в секторе).

Коксующийся уголь – хранение будет затруднительным

Акции-бенефициары: Евраз, Мечел. Потенциальные перебои с поставками в Австралии в связи с распространением вируса могут стать положительным катализатором для сектора, но в целом мы сохраняем осторожность, учитывая нестабильный спрос на сталь.

МПГ: закупки платины вполне вероятны, но корректировка налогообложения эффективнее

Акции-бенефициары: Норникель. Компания остается нашим фаворитом в секторе. Диверсифицированная выручка, низкая себестоимость и привлекательный долгосрочный инвестиционный кейс обеспечивают возможность высококачественной защитной инвестиции в условиях рыночных потрясений.

Недрагоценные металлы: вспоминаем о планах накопления алюминия

Акции-бенефициары: РУСАЛ. В условиях слабого спроса из-за распространения коронавируса в мире цены на алюминий выглядят сильно уязвимыми. С учетом высокой долговой нагрузки и низкой рентабельности РУСАЛ достаточно болезненно реагирует на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, и, если компания столкнется с трудностями, мы видим вероятность поддержки со стороны государства.