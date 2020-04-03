Борьба с вирусом без остановки ключевых отраслей
Вчера в ходе своего обращения к нации В. Путин продлил нерабочий режим с сохранением зарплаты до конца апреля, и такое решение соответствует нашим ожиданиям. Условия, обозначенные в соответствующем Указе, не ужесточают текущий режим. В частности, продолжат работать непрерывно действующие организации (куда входит большая часть нефтегазового сектора, металлургического производства, энергетики и пр.), продуктовый ритейл, инфраструктура здравоохранения, финансовый сектор и пр.
По нашим оценкам, при таком режиме порядка 70% отраслей экономики (по доле в ВВП) останутся работать, однако такой вынужденный простой ряда секторов повлечет в итоге снижение ВВП до ~ —3% по итогам 2020 г.
При этом, хотя ключевые отрасли (например, нефтегазовый сектор) относительно «защищены», немало отраслей существенно пострадало/пострадает (туристическая отрасль, гостиницы и рестораны, сфера услуг, авиакомпании, непродуктовый ритейл и пр.). В значительной степени эти сектора представлены малым и средним бизнесом: у большинства таких компаний нет подушки ликвидности, высокая доля фиксированных издержек (аренда, зарплаты), заметная долговая нагрузка и нередко низкая прибыльность, а главное – многие из них вынуждены были почти полностью остановить деятельность. В итоге относительно небольшая ожидаемая просадка ВВП в целом (доля малого бизнеса в российской экономике ~5%) не означает, что масштаб проблем будет таким же небольшим в частности.
Вопрос о возможности дальнейшего продления карантина пока остается открытым (это будет зависеть от эпидемиологической ситуации), однако на данный момент власти, скорее, могут сократить объявленный период вынужденных нерабочих дней, о чем В. Путин заявил в ходе своего обращения.
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