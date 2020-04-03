К моменту встречи ОПЕК+ нефть может вернуться в район 35-37 долларов за баррель
Инициатором встречи ОПЕК+ в понедельник 6 апреля выступила Саудовская Аравия, возможно, после некоторого принуждения со стороны Дональда Трампа. В своем твиттере Трамп вчера сообщил, что общался с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, который, в свою очередь, разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Кремль какие-либо договоренности отрицает. Трамп озвучил уже целевой объем сокращения – 10 миллионов баррелей в день, но не ясно, собирается ли США принимать участие в соглашении. С одной стороны США могли бы принять участие в сделке, отказавшись от экспорта нефти, и такой вариант обсуждается в Белом доме, хотя с другой стороны это будет отступлением от поставленной Трампом цели “энергетического доминирования”.
Результатом встречи, скорее всего, будет новое соглашение об ограничении добычи. Этот вариант сейчас закладывают участники в цену барреля, цена которого к моменту встречи может вернуться в район 35-37 долларов за баррель.
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от условий нового соглашения. Сокращение добычи на 10 миллионов баррелей в день, вероятно, будет недостаточно для стабилизации цен на приемлемых уровнях. Падение спроса из-за эпидемии может составить в апреле-мае 35 млн бар/сут. Поэтому устойчивое восстановление цен возможно только после восстановления спроса. Но в случае подписания соглашения по крайней мере не будет обновления ценовых минимумов.
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