В случае заключения сделки OПЕК+ и относительно позитивной реакции рынка можно ожидать дальнейшего укрепления «россиянина» в диапазон 70,0-75,0 за доллар. В то же время разочарование может стать поводом для повторного тестирования отметки 80,0 рублей за доллар.

И, стоит отметить, что риски слабой сделки или её отсутствия достаточно высокие. США пока не выражают готовность ограничить свою собственную добычу, а уповают на то, что традиционные производители спасут за свой счёт проблемную сланцевую индустрию.

Ралли на рынке нефти продолжилось. Новую порцию позитивного заряда предоставило Минэнерго Азербайджана. На своём сайте ведомство сообщило о приглашении на онлайн-встречу министров OПЕК+ 6 апреля для обсуждения мер стабилизации рынка. В пятницу также состоится совещание президента США Д. Трампа с главами крупнейших нефтяных компаний.

Однако от этой встречи можно ждать больше негатива, чем позитива. Financial Times пишет о том, что нефтяники США предлагают ограничить военную поддержку Саудовской Аравии, а для российской нефти придумать заградительные пошлины. Кроме того, Д. Трамп может снизить, или отложить, выплату роялти за использование федеральных земель добывающими компаниями. Собственно говоря, именно это говорит в пользу того, что сделка OПЕК+ родится мёртвой. Вряд ли производители, включая РФ, пожелают спасать американскую нефтяную отрасль от разорения за свой счёт. США также будет сложно отказаться от поставок нефти из РФ, поскольку она замещает венесуэльские объёмы.

Российский рынок будет расти в надежде на соглашение OПЕК+. Главное, чтобы оно состоялось и не разочаровало рынок. При негативном сценарии нефть снова будет под давлением.