Изначально Apple закрывала свои брендовые магазины в США и других странах, за исключением Китая, на две недели с 14 по 28 марта. Позднее сроки продлевались, и вот сейчас пришла информация, что срок окончания приостановки сместился на начало мая. Это следует из инструкции, распространенной среди сотрудников американских магазинов Apple. Сама компания не комментирует происходящее. Но есть разъяснения для клиентов в разделе FAQ. Из них можно понять, что возникают определенные сложности с техподдержкой (возвратом устройств после ремонта), но в остальном работа полностью функционирует онлайн.

Стоит отметить, что Apple имеет множественные каналы дистрибуции, из которых на прямые продажи через Apple Store приходится меньше трети. Основную нагрузку (свыше 70%) на себе несут реселлеры, и у большинства из них имеется возможность доставки. Более того, в период карантина Apple не испытывала проблем со спросом и даже вводила в конце марта ограничения на онлайн-заказы: не более 2 устройств в одни руки.

Мы полагаем, что в текущем квартале Apple незначительно сократит прибыль на акцию и вновь опередит консенсус-прогнозы, которые сейчас находятся на уровне 2,23 доллара за акцию – против прошлогоднего 2,46. В среднесрочной перспективе это не ослабит динамику акций Apple, которые на горизонте до года имеют справедливую цену 310 долларов. Таким образом, запас роста по данной бумаге составляет более 26%.



