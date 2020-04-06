Основное же внимание, очевидно, будет сосредоточено на видеоконференции ОПЕК+, в которой, возможно, примут участие и представители некоторых других нефтедобывающих стран. Пока встреча в режиме видеоконференции, которая ожидалась сегодня, перенесена на 9 апреля, но уверенности в том, что она состоится, нет. СМИ также спекулируют на тему возможной конференции министров энергетики G20 в ближайшую пятницу. В прошедшую пятницу нефтяные котировки после первых сообщений о возможной встрече ОПЕК+ резко выросли, цена Brent поднялась до 34 долл./барр.

В тот же день вечером и РФ в лице президента Владимира Путина призвала нефтедобывающие страны объединить усилия в рамках механизма ОПЕК+, чтобы сбалансировать рынок и в результате сократить добычу. Причем речь идет о сокращении с уровня первого квартала, а не апреля. Однако и Россия, и Саудовская Аравия дали понять, что сокращение добычи возможно лишь при условии участия США. Президент же США Трамп в субботу заявил, что его не интересует ОПЕК и что он готов использовать импортные тарифы для защиты американской нефтяной промышленности.

Сегодня нефтяные котировки начали торги резким падением, но к открытию российского рынка почти отыграли потери. Тем не менее азиатские рынки, за исключением китайских, закрытых из-за праздника, растут. Фьючерсы на индекс S&P 500, как и фьючерсы на европейские фондовые индикаторы, быстро поднимаются. Вероятно, рынок сосредоточился на позитивных новостях из Европы, где в основных центрах распространения эпидемии, Италии и Испании, фиксируются признаки улучшения ситуации.

Российский рынок сегодня покажет рост котировок.