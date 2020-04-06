По нашему мнению, настроения на российском рынке акций на предстоящей неделе останутся противоречивыми.

С одной стороны, в последние дни наблюдается тенденция по сокращению прироста заболевших во многих европейских странах, снижаются в Италии снижаются показатели летальности, некоторые специалисты ожидают прохождения пика заболеваемости в Нью Йорке на этой неделе. Кроме того, постепенно оживает китайская экономика.

С другой стороны, тяжелой остается ситуация с распространением COVID-19 в США. Отметим также, что через неделю в Штатах стартует сезон корпоративных отчетностей за первый квартал, ожидания слабых финановых результатов могут добавить общерыночной неуверенности.

Позитив в ближайшие дни возможен со стороны нефтяного рынка — как ожидается, в эту среду, 9 апреля, пройдут консультации ОПЕК+ по урегулированию ситуации на рынке нефти. Реализация тех объемов сокращения добычи, о которых на днях заявлял президент США Дональд Трамп, маловероятна, однако готовность сторон вернуться за стол переговоров означает определенный шанс на достижение потенциальных компромиссных решений, нацеленных на рыночную стабилизацию.

Впрочем, в том случае если эти консультации будут перенесены или вновь отложены, либо же по их итогам сторонам не удастся выработать какой-либо "дорожной карты", волна рыночного разочарования может быстро вернуть стоимость "черного золота" ниже $30, что в свою очередь может усилить давление на российский рынок акций.

По нашим оценкам, индекс Мосбиржи во вторник сформируется в диапазоне 2550-2630 пунктов.