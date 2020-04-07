Дивиденд по "префам" "Сургутнефтегаза" за 2019 год может составить 0,97 рубля на акцию
Исходя из чистой прибыли Сургутнефтегаза по РСБУ в размере 105,5 млрд руб. за 2019 г., мы оцениваем дивиденд по привилегированным акциям за 2019 г. в 0,97 руб./акция, что соответствует доходности 2,6%.
Мы ожидали, что чистая прибыль 4 кв. все же будет немного выше нуля, а дивиденд за год превысит один рубль. Однако с учетом ослабления как цен на нефть, так и рубля к доллару и евро в этом году привилегированные акции компаний могут снова стать защитным инструментом – роль, которую они временно перестали играть в период относительной стабильности рубля.
Мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ обыкновенные и ПОКУПАТЬ привилегированные акции компании.
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