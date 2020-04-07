Газпром: экспортная выручка за первые два месяца 2020 снизилась в два раза, поставки в Турцию в феврале сократились; НЕГАТИВНО

Экспортная выручка Газпрома в январе-феврале снизилась на 51,3% г/г до $5,05 млрд. Физические объемы экспорта упали на 24,6% до 32,5 млрд куб м. На фоне относительно сильного экспорта в Турцию в январе 2020 г. (+ 12% г/г) объемы поставок в феврале снизились в два раза, или на 12,5% г/г за 2М20. Поставки газа в Турцию продолжают снижаться, на протяжении последних трех лет демонстрируя печальный тренд на одном из ключевых экспортных рынков Газпрома (в 2019 г. экспортные поставки снизились на 35,4% г/г до 15,5 млрд куб. м, оказавшись на самом низком уровне с 2004 г.).

Поскольку газовый рынок ЕС сейчас перенасыщен предложением СПГ, а спрос страдает от последствий Covid-19 в условиях рекордно высоких запасов газа после относительно теплой зимы, прогноз на 2020 г. для Газпрома выглядит крайне неблагоприятным, если не сказать мрачным. Решение Стокгольмского Арбитража по делу PGNIG только усугубляет положение компании: размер компенсации польской компании в $ 1,5 млрд эквивалентен, согласно консенсус-прогнозу агентства Bloomberg, примерно 5% годовой EBITDA Газпрома за 2020г.,что, на наш взгляд, окажет дополнительное давление на финансовые показатели Газпрома.