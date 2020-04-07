Пик кризиса на биржах, вероятно, уже пройден
Российские акции растут сегодня в унисон с мировыми рынками, однако бумаги нефтегазового сектора не являются лидерами роста. Из ликвидных акций больше всего растёт Сбербанк, что по всей видимости связано с укреплением рубля и высоким инвестиционным качеством эмитента.
Решающее значение для динамики фондового рынка РФ в ближайшие дни будут иметь итоги консультаций ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Если решение об уменьшении производства на 10 млн баррелей в сутки будет принято, что весьма вероятно, индекс Мосбиржи может дополнительно вырасти на 3-5 процентов, если же сделка сорвётся, мы можем увидеть падение на 5-7 процентов.
Важно подчеркнуть, что даже сокращение добычи на 10 млн баррелей полностью не устранит дисбаланс на нефтяном рынке, так как падение спроса на углеводороды по итогам апреля может превысить 20 млн баррелей в сутки, но все же возымеет психологический эффект и будет иметь долгосрочные последствия.
Мировые биржи будут реагировать прежде всего на динамику распространения коронавируса, которая немного замедляется в некоторых проблемных странах, например, в Италии, и действия властей по смягчению карантина, что происходит в частности в Австрии и Чехии. Однако в целом в мире ситуация с коронавирусом демонстрирует пока слишком медленный прогресс, чтобы рынки впадали в эйфорию. Но осторожные покупки все же можно делать, вероятно, пик кризиса на биржах позади.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200407/831219043.html