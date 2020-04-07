В январе-феврале экспорт в стоимостном выражении (в долл.) упал на 12% г./г. (до 60 млрд долл.), причем в феврале падение существенно ускорилось (-20% г./г.). И это при том, что в прошлом году результаты были слабыми (-6% г./г. в долл.). На графике можно увидеть, что основной негативный вклад внесло падение физических объемов, хотя и экспортные цены в долл. также существенно просели на подавляющее большинство продукции.

По итогам двух месяцев падение физических объемов экспорта мы оцениваем в ~8-10% г./г.: на графике видно, что оно коснулось всех позиций, но нефтегазовый сегмент – максимально. При этом нефть пострадала в меньшей степени, тогда как экспорт газа буквально провалился (-64% г./г. в натуральном выражении, антирекорд как минимум последнего десятилетия). Сказалась не только ситуация с коронавирусом, но и теплая зима в Европе, и заполненные по максимуму хранилища (в декабре в преддверии газовых переговоров РФ и Украины).

В ближайшие месяцы стоит ожидать ухудшения ситуации. Так, например, уже по оперативным данным Минэнерго за март, экспорт нефти в натуральном выражении упал на 6% г./г., тогда как за январь-февраль он продемонстрировал околонулевую динамику (-0,3% г./г.). Традиционно существенным фактором российского экспорта в целом является динамика спроса со стороны Европы (в большей степени) и Китая. Спад европейской экономики в этом году может быть даже более существенным, чем в 2009 г. (тогда она просела на 4% за год), однако Китай уже показывает признаки восстановления. При этом отечественный экспорт, по нашим оценкам, все равно просядет не менее чем на 6-7% за год (в реальном выражении). 2 кв. 2020 г. будет самым негативным (вероятно двузначное падение), однако в 3 кв. ситуация должна улучшиться и возможен переход к положительным темпам роста в 4 кв.

Впрочем, существенно затрудняет прогнозирование ситуация вокруг ОПЕК+: сокращение добычи со стороны России может стать более существенным, чем могло бы быть (по последним новостям, Саудовская Аравия предлагает, чтобы снижение добычи происходило не от среднеквартальных уровней, а от текущих – когда ближневосточные страны уже успели существенно нарастить добычу после прекращения ограничений ОПЕК+, а Россия сохранила прежний уровень — 11,2 млн барр. в сутки). Исходя из таких предпосылок, добыча России (при прочих равных) может существенно сократиться. При этом, по нашим оценкам, каждое дополнительное ее снижение на 1 млн барр./сутки будет вызывать падение экспорта нефти на ~9% г./г. при прочих равных и уменьшать общий экспорт товаров дополнительно на ~2,6 п.п.

Импорт также показал сокращение, причем во многом за счет инвестиционного сегмента (машины и оборудование). Такая динамика неудивительна: многие компании с наступлением кризиса резко сократили свои инвестиционные расходы. 2 кв. будет крайне слабым и для импорта: существенное сокращение внутреннего спроса наряду с ограничениями из-за пандемии и остановками производств в странах — торговых партнерах, как мы полагаем, может вызвать более чем двукратное падение физических объемов импортируемой продукции.