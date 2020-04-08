EIA снизило прогноз спотовой цены Brent на 10 долл./барр. до 33 долл./барр. в 2020 г. В опубликованном вчера ежемесячном краткосрочном прогнозе (STEO) Агентство энергетической информации Минэнерго США (EIA) снизило прогноз средней спотовой цены Brent на 2020 г. с 43,3 долл./барр. до 33,0 долл./барр., на 2021 г. – с 55,4 долл./барр. до 45,6 долл./барр. Прогноз добычи нефти в США на 2020 г. снижен на 9,5% до 11,76 млн барр./сутки, на 2021 г. – на 13% до 11,03 млн барр./сутки. При этом по сравнению с январем 2020 г. добыча ни в один из месяцев 2020–2021 гг. не упадет больше чем на 1,84 млн барр./сутки (этот минимум ожидается в марте 2021 г.). Кроме того, EIA снизило оценку добычи в январе 2020 г. на 0,18 млн барр./сутки до 12,74 млн барр./сутки и в 1 кв. 2020 г. в целом — на 0,21 млн барр./сутки до 12,73 млн барр./сутки. В связи с этим снижением базы оценки текущей добычи можно ожидать соответствующего снижения показателя добычи сегодня в еженедельных данных EIA.

Оценка падения глобального спроса у EIA сравнительно оптимистична. Прогноз EIA спотовой цены Brent на текущий 2 кв. 2020 г. равен 22,8 долл./барр., на следующий — 26,9 млн барр./сутки. Поскольку цена июньского контракта Brent сейчас близка к 32 долл./барр., а в среднем с начала апреля составляла 31 долл./барр., значительно более низкий прогноз спотовой цены на 2 кв. отражает, по-видимому, ожидания слабого физического рынка в условиях высокого профицита. Снижение мирового спроса на нефтепродукты в апреле составит, по мнению EIA, только 16,7 млн барр./сутки год к году, в мае — 12,8 млн барр./сутки, а в сентябре потребление вновь превысит уровень 100 млн барр./сутки. Это довольно оптимистичный прогноз по сравнению с видением некоторых других экспертов. Так, IHS Markit в конце марта оценивала падение спроса в апреле в 20 млн барр./сутки, Rystad Energy в отчете от 7 апреля — в 27 млн барр./сутки. В прогнозе не отражены какие-либо координированные сокращения ОПЕК+, при этом ожидаемый профицит нефти в апреле — 15,4 млн барр./сутки, во 2 кв. 2020 г. – 11,4 млн барр./сутки.

Снижение добычи США месяц к месяцу будет максимальным в мае. Согласно прогнозу EIA, снижение добычи нефти в США начнется уже в апреле (минус 0,33 млн барр./сутки к марту) и ускорится в мае (минус 0,49 млн барр./сутки к апрелю), однако замедлится в июне-августе и стабилизируется в 4 кв. и 1 кв. 2020 г. на уровне, близком к 11 млн барр./сутки. Взгляд EIA на динамику добычи в США, вероятно, отражает прогноз сравнительно быстрого восстановления мирового спроса, а также способность нефтегазового сектора США быстро реагировать на изменение ценовых ожиданий. Если IHS Markit ожидает падения добычи в США до 8,8 млн барр./сутки в 4 кв. 2021 г., на 4 млн барр./сутки к 1 кв. 2020 г., то EIA видит добычу в 4 кв. 2021 на уровне 11,1 млн барр./сутки — только на 1,6 млн барр./сутки к 1 кв. 2020 г. В сценарии быстрого восстановления спроса прогноз добычи EIA представляется оправданным, если опираться на опыт 2015–2016 гг. Риски для этого прогноза: более глубокое падение экономической активности во 2 кв. и более медленное восстановление экономики США.