На днях рынок получил дополнительный позитивный импульс в виде решения американских финансовых властей предоставить банкам США отсрочку в два года для повышения достаточности капитала в соответствии с новыми стандартами отчетности, что позитивно отразится, в том числе, на возможностях инвестиций банков в секторе деривативов. Базельский комитет и Международная организация комиссий по ценным бумагам объявили об отсрочке до сентября 2021 года введения новых правил, требующих повышения объема обеспечения по контрактам на сегменте производных инструментов.

Резервный Банк Индии смягчил правила торговли на FX, обеспечив большему числу крупных компаний доступ к рынку валютных деривативов. В начале года схожее решение – расширяющее возможности инвестиций в деривативы на инструменты госдолга – приняли китайские власти. Решения, по-видимому, отражают преобладающее на рынке среднесрочное повышение спроса на сравнительно высокую доходность, развивающееся вопреки негативному информационному фону в СМИ.

На рынке преобладают ожидания того, что сегодня страны-экспортеры нефти договорятся о сокращении. Заинтересованность в сокращении добычи в последнее время открыто демонстрировали и потребители и производители. При этом, риски дефицита и «бычье» влияние монетарных факторов на цены существуют безотносительно итогов апрельской сессии ОПЕК+.

Учитывая потенциальный объем этого сокращения в 6-10% мировой добычи, принимая во внимание, что данные о профиците на сырьевом рынке не носят на данный момент среднесрочного характера, а отражают краткосрочные волатильные тенденции, курс рубля, вероятно, получит в итоге поддержку за счет данного решения в случае его принятия.

Однако, первоначальная реакция инвесторов на решение о ОПЕК сокращении добычи может отразить рост инфляционных опасений, а не появление новых инвестиционных возможностей в связи с преодолением значительных и устойчивых дефляционных угроз последнего десятилетия. Рынок акций достиг значимых уровней сопротивления, отметки в районе 2600 это 50% от мартовского падения. Рынок ОФЗ тестирует уровни доходности вблизи докризисных значений. Эти обстоятельства создают краткосрочные технические и фундаментальные риски. При высоких рисках прогноза ожидаем итогового повышения курса рубля на текущей неделе. Целевой диапазон закрытия пятницы для USD/RUB и EUR/RUB составляет 71,20-80 и 77,80-86,30 рубля за доллар США и евро.



