Импорт все сильнее ощущает сокращение внутренних инвестиций
В марте импорт из стран дальнего зарубежья составил 17,1 млрд долл. (47,2 млрд долл. за 1 кв. 2020 г.), продолжив падение (-4,4% г./г. в марте, -0,1% г./г. за квартал) на фоне сокращения внутреннего спроса и снижения производства в Европе вследствие карантинных мер. Как мы уже отмечали, ухудшение в большей степени наблюдается в сегменте машин и оборудования, сигнализируя о сокращении внутренних инвестиций в условиях нарастающей нестабильности. Напомним, что именно внутренние инвестиции являются ключевым драйвером импорта (из-за зависимости от оборудования и комплектующих иностранного производства).
В ближайшие месяцы ситуация будет усугубляться. Так, у одних из основных инвесторов в российской экономике – нефтегазовых компаний – капзатраты в долл. с высокой вероятностью будут сокращаться, особенно на фоне снижения добычи в рамках восстановления соглашений ОПЕК+ (Минэнерго сообщает о готовности сократить добычу нефти на 14% от уровня 1 кв. 2020 г.). Также уменьшится инвестиционная программа и другого важного инвестора – государства – из-за перераспределения части бюджетных средств с инфраструктурных нацпроектов на меры по борьбе с эпидемией, рост госинвестиций будет гораздо скромнее, чем ожидалось ранее.
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