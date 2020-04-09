Банк России сохранит осторожность при принятии решения по ставке
Как сообщает Росстат, потребительские цены выросли на 0,3% с начала апреля.
Мы считаем это негативной новостью, так как, несмотря на карантинные меры, цены продолжили демонстрировать быстрый рост. Тем не менее, мы считаем, что это может быть связано с тем, что эти меры не были введены по всей стране одинаково жестко, и в некоторых регионах панический всплеск спроса проявится позже. Таким образом, мы считаем, что в ближайшие недели Росстат сообщит о сильном замедлении роста цен, в особенности учитывая гораздо большую стабильность финансовыхрынков в данный момент. Динамика инфляции повышает шансы ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне на заседании 24 апреля. Это мнение подкрепляется и вчерашним обращением Владимира Путина к нации, в котором он сосредоточился на расширении мер социальной поддержки, которые правительство должно разработать в ближайшие пять дней. Мы считаем, что повышение шансов на увеличение социальной поддержки приведет к усилению инфляционных рисков и заставит ЦБ сохранять осторожность при принятии решения по ставке.
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