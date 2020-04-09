По нашим расчетам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция подросла до 2,7% г./г. на первой неделе апреля. Интересно, что Росстат расширил корзину товаров и услуг, по которым ведется недельное наблюдение за ценами, с 60 до 100. Теперь туда входят важные, но не попадавшие в недельную статистику товары: например, автомобили, из всех обособленных товаров-представителей эта категория занимает наибольшую долю в потребительской корзине. Сейчас индекс недельной инфляции в большей степени улавливает тенденции, которые отражаются в месячном индексе (тогда как раньше вес продовольственного сегмента в оперативной статистике был гораздо выше, чем в месячной).

Как и раньше, активное удорожание наблюдается в сегменте товаров первой необходимости (крупы, яйца, сахар, хозтовары и пр.). Эффект произошедшего ослабления курса рубля на цены пока видится минимальным из-за ограничительных мер, не позволяющих ритейлерам активно перекладывать издержки в цены и из-за торговли из запасов, которые были сделаны еще до ослабления рубля. Впрочем, вследствие существенного падения спроса (на фоне как снижения доходов, так и ограничительных мер) мы не ожидаем, что эффект переноса существенно проявится в будущем. Инфляция с высокой вероятностью останется достаточно низкой, что будет при прочих равных лишь поддерживать «голубиный» настрой ЦБ в перспективе.