Вчера участники соглашения ОПЕК+ и ряд других производителей нефти провели переговоры о сокращении объемов добычи, необходимом для восстановления баланса на рынке, сильно пострадавшем от COVID-19. Большинство стран достигли договоренности о сокращении добычи на 10 млн барр./сут. в течение 2 месяцев. Далее с июля по конец декабря объем сокращения составит 8 млн барр./сут., затем до конца апреля 2022 — 6 млн барр./сут.

Основной объем сокращения по данным Ведомостей придется на Россию и Саудовскую Аравию (по 2.5 млн барр./сут.), считая от базового уровня в 11 млн барр./сут. Остальные страны сократят добычу по сравнению с уровнем октября 2018. Следующее заседание запланировано на 10 июня. Однако состоится ли сделка зависит от решения Мексики, которая пока не согласилась с предложенным уровнем сокращений. Также о дополнительных мерах поддержки рынка может быть объявлено сегодня в ходе саммита G20.

Несмотря на беспрецедентные масштабы предстоящего сокращения добычи, пока неясно, в достаточной ли мере оно компенсирует падение спроса на нефть, ожидаемое во 2К20 (прогнозы на этот счет варьируются от 15-30 млн барр./сут.), и потребуются ли дополнительные усилия со стороны G20.

Кроме того, анонсированное соглашение зависит от позиции Мексики, поскольку для вступления в силу решение ОПЕК+ должно быть принято всеми участниками. Объявленное сокращение, скорее всего, не будет распространяться на газовый конденсат, поэтому объем добычи в России, вероятно, окажется выше 9 млн барр./сут. Тем не менее это более чем на 18% ниже мартовского уровня и представляется достаточно проблематичным для производителей. Сегодня мы ожидаем дополнительной информации по сделке ОПЕК+ и решениям G20.



