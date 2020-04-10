Остается неясным, сможет ли объявленное сокращение добычи компенсировать падение спроса
Вчера участники соглашения ОПЕК+ и ряд других производителей нефти провели переговоры о сокращении объемов добычи, необходимом для восстановления баланса на рынке, сильно пострадавшем от COVID-19. Большинство стран достигли договоренности о сокращении добычи на 10 млн барр./сут. в течение 2 месяцев. Далее с июля по конец декабря объем сокращения составит 8 млн барр./сут., затем до конца апреля 2022 — 6 млн барр./сут.
Основной объем сокращения по данным Ведомостей придется на Россию и Саудовскую Аравию (по 2.5 млн барр./сут.), считая от базового уровня в 11 млн барр./сут. Остальные страны сократят добычу по сравнению с уровнем октября 2018. Следующее заседание запланировано на 10 июня. Однако состоится ли сделка зависит от решения Мексики, которая пока не согласилась с предложенным уровнем сокращений. Также о дополнительных мерах поддержки рынка может быть объявлено сегодня в ходе саммита G20.
Несмотря на беспрецедентные масштабы предстоящего сокращения добычи, пока неясно, в достаточной ли мере оно компенсирует падение спроса на нефть, ожидаемое во 2К20 (прогнозы на этот счет варьируются от 15-30 млн барр./сут.), и потребуются ли дополнительные усилия со стороны G20.
Кроме того, анонсированное соглашение зависит от позиции Мексики, поскольку для вступления в силу решение ОПЕК+ должно быть принято всеми участниками. Объявленное сокращение, скорее всего, не будет распространяться на газовый конденсат, поэтому объем добычи в России, вероятно, окажется выше 9 млн барр./сут. Тем не менее это более чем на 18% ниже мартовского уровня и представляется достаточно проблематичным для производителей. Сегодня мы ожидаем дополнительной информации по сделке ОПЕК+ и решениям G20.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200410/831239471.html