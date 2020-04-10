Котировки российских евробондов вчера также выросли. Доходность Russia`29 снизилась на 7 б.п. – до 2,96% годовых. Оптимизм инвесторов помимо соглашения ОПЕК+ был поддержан новостями о новых монетарных стимулах ФРС стоимостью 2,3 трлн долл (включая покупку корпоративных и муниципальных облигаций).

Текущий уровень доходности российских евробондов самый низкий среди сопоставимых ЕМ. Доходность Russia`29 (Ваа3/ВВВ-/ВВВ) вернулась к уровням начала года.В то время как 10-летние евробонды Мексики (А3/ВВВ+/ВВВ) торгуются с доходностью 3,96%Ю что на 68 б.п. выше начала года, Индонезии (Ваа2/ВВВ/ВВВ) – 3,59% (+ 69 б.п.), Колумбии (Ваа2/ВВВ-/ВВВ) – 5,06% (+104 б.п.). С учетом котировок бенчмарков потенциал дальнейшего снижения доходности российских евробондов выглядит ограниченным.