Сокращение добычи на 15 млн баррелей станет позитивным драйвером для российских облигаций
Российские облигации в четверг росли в цене, отыгрывая новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 10 млн барр/день. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 5 б.п. — до 6,66% годовых.
Если к соглашению ОПЕК+ присоединятся страны G-20 и добыча будет суммарно сокращена на 15 млн барр/день, то это будет дополнительным позитивным драйвером для российских облигаций. При реализации данного сценария целью по доходности 10-летних ОФЗ мы видим диапазон 6,5 – 6,6% годовых.
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