Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман сообщил вчера, что по итогам онлайн-конференции стран ОПЕК+ достигнута предварительная договоренность о снижении добычи примерно на 10 млн барр./сутки. Окончательное решение зависит от позиции Мексики, чьи представители пока не поддержали предлагаемого сокращения. По данным CE Noticias Financieras,

Мексика согласна уменьшить добычу только на 100 тыс. барр./сутки, а не на 400 тыс. барр./сутки, как требует проект соглашения. По сообщению Reuters, сегодня Саудовская Аравия проведет видеоконференцию для министров энергетики стран G20.

Как пояснил саудовский министр, речь идет о сокращении добычи странами, которые сейчас входят в ОПЕК+, за исключением Венесуэлы, Ливии и Ирана, освобожденных от соблюдения квот. Исходя из фактической добычи ОПЕК+ в январе–марте, сокращения составят более 20%, но менее 25% от добычи стран-участников. Что касается других стран, не входящих в ОПЕК+, но приглашенных к участию во встрече, таких как США, Канада и Бразилия, источники Reuters в ОПЕК+ ожидают

суммарного снижения их добычи на 5 млн барр./сутки. Кроме того, пока неясны уровни, с которых будут отсчитываться квоты. По сообщению «ПРАЙМ», РФ может снизить добычу на два месяца до 8,5 млн барр./сутки — на 2,8 млн барр./сутки, или 25% от мартовской добычи — а затем увеличить ее до 9 млн барр./сутки в июле.

Вероятно, Мексика лучше других экспортеров защищена от падения цен благодаря хеджированию. Хотя объем защищенной нефти неизвестен, сообщалось, что хедж гарантирует среднюю цену сорта Maya 49 долл./барр., а его стоимость на 2020 г. превысила 1 млрд долл. Хотя добыча Мексики составляет менее 5% от ОПЕК+, это достаточно крупный производитель, позиция которого способна подорвать единство картеля. Мы полагаем, что в случае заключения соглашения его влияние на цену нефти будет зависеть от таких важных деталей, как референтный уровень добычи, скорость снижения, вероятность соблюдения квот крупными производителями и объемы, которые вернутся на рынок в июле. Кроме того, рост оценок профицита нефти во 2 кв. способен значительно ослабить эффект сокращений ОПЕК+ для цен.