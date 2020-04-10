Хотите хорошую дивидендную историю? Лучше на найдете

Сектор предлагает инвесторам именно то, что они ищут: 1) высокую дивидендную доходность более 10%; 2) хорошую предсказуемость за счет ясной и гибкой дивидендной политики; 3) хорошую защиту от снижения благодаря сильным балансам. Норникель и Северсталь обещают самые хорошие перспективы с точки зрения дивидендов, и мы продолжаем отдавать им предпочтение как качественным долгосрочным инвестициям

Тест 1: Ожидаемые дивиденды в турбулентном 2020П

Наш базовый сценарий для кризиса, вызванного распространением коронавируса, предполагает восстановление мировой экономики через несколько месяцев и отсутствие тяжелых «афтершоков». Мы считаем, что этот довольно оптимистичный сценарий, который рынок сейчас закладывает в цены. Согласно этому сценарию, сектор сохраняет привлекательность, предлагая инвесторам высокие дивиденды, обеспечивающие доходность до 8-10%.

Акции-фавориты: Норникель предлагает дивидендную доходность более 10%, несмотря на потенциальное снижение EBITDA на 18% против очень амбициозного консенсуса. Нам нравятся и «стальные» акции, ожидаемая нами средняя дивидендная доходность в стальном сегменте – 8-9%.

Тест 2: дивидендные доходности на дне цикла (2015-16)

Мы полагаем, что обвал цен на сырье, завершившийся в 2015 году, вызванный избыточным предложением и слабым спросом, является хорошим ориентиром минимумов, до которых могут опуститься цены в условиях текущей турбулентности на фоне коронавируса. Мы корректируем финансовые показатели 2015 года с учетом изменения структуры / объемов производства, чтобы вывести показатель EBITDA дна цикла и рассчитать соответствующие доходности.

Акции-фавориты: Норникель должен продемонстрировать приличную доходность в 6% на дне цикла. Производители стали также дают доходность 6% и из них мы предпочитаем Северсталь, которая отличается оптимальной интеграцией и гибкостью продаж.

Тест 3: чувствительность выплат к снижению прибыли

Большинство покрываемых нами компаний имеют гибкую дивидендную политику, привязанную к соотношению чистый долг/EBITDA. Мы провели стресс-тестирование, чтобы оценить оставшийся потенциал падения прибыли, который может спровоцировать снижение коэффициентов выплат и, в конечном итоге, более низкие дивиденды.

Акции-фавориты: для снижения коэффициентов выплаты EBITDA Норникеля и Полюса/Полиметалла должна упасть >50% против консенсуса. Среди производителей стали устойчивее всего выглядит ММК, учитывая чистую денежную позицию на конец 2019.