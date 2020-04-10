МТС: целевая цена по акциям понижена на 13%
Мы понизили целевые цены по акциям МТС на 13% до 330 руб./локальную акций и на 27% до $8,74/АДР, отразив в нашей модели финансовые результаты МТС за 4К19 и усиление рыночных рисков.
Мы подтверждаем рекомендацию НА УРОВНЕ РЫНКА по локальным акциям и АДР МТС, потенциал роста которых, по нашей оценке, составляет 7-9% с текущих уровней котировок.
Мы по-прежнему считаем МТС лучшей защитной инвестицией в секторе TMT с дивидендной доходностью 9% и рекомендуем инвесторам покупать эту бумагу на потенциальном дне. Особенно привлекательными для входа нам представляются уровни ниже 285 руб.
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