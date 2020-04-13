В пятницу рынок в целом пребывал в состоянии консолидации, ожидая решения стран G20 и ОПЕК в отношении сокращения добычи (сделка ОПЕК+, согласованная днем ранее, развалилась из-за несогласия Мексики). В секторе высоколиквидных бумаг акции Роснефти (ROSN) подешевели на 2.5%, Норникеля (GMKN) – на 2.3%, корпорации Алроса (ALRS) – на 1.5%, НЛМК (NLMK), МосБиржи (MOEX) и Газпром нефти (SIBN) – на 1.4%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 1.2%. Роль «защитных» бумаг сыграли акции АФК Система (AFKS, +1.5%) и Полюса (PLZ, +1.1%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Южуралникеля (UNKL) подорожали на 28.8%, Центрального телеграфа (CNTL) – на 18.0%, ДВМП (FESH) – на 6.1%, РусАква (AQUA) – на 5.2%.

В США в пятницу торги не проводились (Страстная пятница), сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские биржи в пятницу были закрыты, по азиатским фондовым индексам сегодня наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое восстановление спроса в нефтегазовом секторе – в прошедшие выходные ОПЕК+ и G20 удалось договориться о сокращении добычи, которое, как сообщается, составит 9.7 млн. баррелей в сутки со стороны ОПЕК+ и суммарно 5 млн. баррелей в сутки со стороны других стран (за счет естественного сокращения производства из-за низких цен).

Вместе с тем, активность участников рынка в течение дня может оставаться сравнительно низкой, поскольку европейские биржи по-прежнему закрыты на пасхальные каникулы. В ближайшее время внимание трейдеров может вернуться к вопросу пандемии COVID-19 и ее влияния на экономику – президент Франции Э. Макрон сегодня вечером (21:00 мск) обратится к нации и может дать пояснение относительно сроков действия ограничительных мер.

Кроме того, на текущей неделе в западных странах стартует сезон корпоративной отчетности, и у инвесторов появятся данные для оценки негативного влияния ограничительных мер на корпоративный сектор.

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение снижения по паре доллар-рубль в рамках реакции на заключение сделки ОПЕК+.