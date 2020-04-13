В пятницу министры энергетики G20 в ходе видеоконференции договорились создать фокус-группу для мониторинга ситуации на рынке нефти, однако конкретный объем снижения в дополнение к решениям ОПЕК+ в пресс-релизе указан не был. По словам иранского министра энергетики, страны ОПЕК+ ожидают, что страны G20 могут сократить добычу более чем на 3.7 млн барр. в сутки. Кроме того, в воскресенье ОПЕК+ провела 10-е совещание министров, на котором было объявлено окончательное соглашение. Добыча будет сокращена на 9.7 млн барр. в сутки в мае и июне 2020 года (на 7.7 млн барр. в сутки с июля по конец декабря и на 5.8 млн барр. в сутки до конца апреля 2022 года).

Помимо согласованной квоты, как сообщил министр энергетики Ирана, Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ могут добровольно сократить добычу еще на 2 млн барр. в сутки (однако, страны этого пока не подтвердили). По словам министра энергетики России, добыча нефти в мире может сократиться примерно на 15 млн барр. в сутки в мае-июне. Хотя сокращение не сможет полностью компенсировать избыток добычи, оно должно поддержать цены до тех пор, пока не восстановится спрос.

Г-н Новак отметил, что распределение квот по сокращению добычи между компаниями будет гибким и будет обсуждаться на этой неделе. Тем не менее, мы полагаем, что российские производители нефти останутся под давлением, учитывая, что ожидаемое постепенное восстановление цен на нефть не компенсирует согласованное сокращение добычи (около 18% без учета газового конденсата).



