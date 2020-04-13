Продажи "Алросы" во II квартале упадут до уровня ниже $100 млн в месяц
Выручка компании от реализации алмазного сырья снизилась до $148.7 млн (-57% м/м, —60% г/г), объем реализации бриллиантов составил $4.1 млн (без изменений м/м, —49% г/г); таким образом, общая стоимость реализованной алмазно-бриллиантовой продукции составила $152.8 млн (-56% м/м, —59% г/г). Компания отметила, что слабые показатели продаж в марте явились следствием ограниченных туристических потоков и введения карантинных мер по всему миру. Вместе с тем улучшение ситуации в Китае может способствовать скорому восстановлению рынка.
Показатели продаж оказались ожидаемо слабыми на фоне распространения коронавирусной инфекции по всему миру. Но еще более худшие результаты будут во 2К20, где мы ожидаем сокращения продаж до уровня ниже $100 млн в месяц, поскольку ситуация в США, крупнейшем рынке ювелирных изделий с бриллиантами, и Индии (крупнейшем огранщике) пока не показывает значительных улучшений. Мы сохраняем НЕЙТРАЛЬНЫЙ рейтинг по АЛРОСА, которая торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 5.9x.
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