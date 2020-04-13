Мы полагаем, что соглашение ОПЕК+ уже во многом учтено российским рынком госбумаг. Доходности ОФЗ сейчас на уровнях конца первой декады марта, когда цены на нефть были близки к текущим уровням. Чего нельзя сказать про рубль, который по сравнению с тем же периодом ниже примерно на 5%. Мы считаем, что положительная реакция на соглашение по нефти со стороны сегмента рублевого госдолга может быть весьма ограниченной, если вообще будет,поскольку котировки нефти сегодня утром немного упали. В преддверии сделки ОПЕК+ и на фоне позитива на глобальных площадках ОФЗ третью неделю подряд завершили снижением доходностей. Кривая продемонстрировала снижение в среднем на 15–30 б.п., причем наибольшее движение мы видим на коротком участке, где доходности бумаг со сроком обращения менее двух лет стали ниже ключевой ставки. В пятницу торговая активность была крайне низкой из-за выходного дня на многих мировых площадках. Наибольшие биржевые обороты были отмечены в ОФЗ 26229 с погашением в 2025 г. и ОФЗ 26219, погашаемых в 2026 г., но их цены остались практически неизменными.

Минфин в пятницу раскрыл график аукционов на 2 кв. 2020 г. Планируемый объем размещения – 600 млрд руб., то есть равен тому, что был анонсирован на 1 кв. (Минфин занял 500 млрд руб. из 600 млрд руб.). Также заявлено 11 аукционных недель, одна из которых уже прошла и было продано бумаг на 22 млрд руб., то есть еженедельный объем привлечения должен быть 57,8 млрд руб.

Предложение среднесрочных облигаций, как и в предыдущем квартале, составит 250 млрд руб. Однако предложение коротких бумаг будет увеличено до 250 млрд руб. (на 1 кв. предполагалось 150 млрд руб.), а длинных, соответственно, снижено до 100 млрд руб. (200 млрд руб. было на 1 кв.). Впрочем, акцент на более коротких выпусках вместо длинных выглядит вполне ожидаемым на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры и роста волатильности за последнее время.

Объем чистого привлечения во 2 кв. составит 250 млрд руб., так что с учетом отложенного мартовского спроса план на квартал выглядит вполне выполнимым.