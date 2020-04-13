В пятницу состоялась очередная пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Основная часть ее выступления была посвящена мерам поддержки малого и среднего бизнеса, денежно-кредитной политике было уделено довольно мало внимания.

Тем не менее тон регулятора в отношении перспектив монетарной политики остается мягким, было даже упомянуто, что на ближайшем заседании ЦБ по ключевой ставке вариант ее снижения опять будет рассмотрен. Мы считаем, что снижение ставки пока преждевременно – инфляция растет, ситуация на нефтяном рынке остается неопределенной, так что более оправданным нам кажется вариант сохранения ставки на уровне 6,0%.