Снижение ключевой ставки ЦБ пока преждевременно
В пятницу состоялась очередная пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Основная часть ее выступления была посвящена мерам поддержки малого и среднего бизнеса, денежно-кредитной политике было уделено довольно мало внимания.
Тем не менее тон регулятора в отношении перспектив монетарной политики остается мягким, было даже упомянуто, что на ближайшем заседании ЦБ по ключевой ставке вариант ее снижения опять будет рассмотрен. Мы считаем, что снижение ставки пока преждевременно – инфляция растет, ситуация на нефтяном рынке остается неопределенной, так что более оправданным нам кажется вариант сохранения ставки на уровне 6,0%.
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