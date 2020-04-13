Снижение ключевой ставки Банка России произойдет во втором полугодии
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в минувшую пятницу провела свою вторую пресс —конференцию, посвященную анализу текущей ситуации. Позитивная новость заключается в том, что она указала на то, что ускорение инфляции соответствует ожиданиям ЦБ, и монетарные власти видят потенциал для снижения ключевой процентной ставки в этом году – мы считаем, что это произойдет во втором полугодии 2020 г. В то же время цифры, которые представила глава ЦБ в
отношении различных программ поддержки, указывают на то, что объявленный перечень мер поддержки экономики через банковский сектор пока работает слабо.
Во —первых, из 150 млрд руб. в рамках программы предоставления малым и средним компаниям кредитов на выплаты зарплат на данный момент подано заявок всего на 6 млрд руб., при этом
такие программы запустили всего три банка из топ —10 работающих с МСП. Во-вторых, объявленный механизм кредитных каникул для населения, судя по всему, на практике тоже работает сложно: банки удовлетворяют всего 15% заявок на реструктуризацию кредитов, тогда как процент отказа составляет 60 —70%. Важный вывод из этих цифр в том, что банки, видимо, сейчас загружены работой по реструктуризации кредитов, а значит будут вынуждены существенно замедлить выдачи новых кредитов, что также является плохой новостью для экономики
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