Мы считаем, что сделка OPEC+, нацеленная на сокращение добычи 9,7 млн барр в сутки (с базы октября 2018 г.) приведет к сокращению добычи на 7 млн барр. в сутки (в сравнении с ожидаемыми мартовскими уровнями). В сочетании с ожидаемым снижением добычи на 2,2 млн барр. в сутки в США (количество буровых установок сократилось на 26% за месяц) и планируемым снижением добычи в Канаде на 1,7 млн барр. в сутки, номинальное сокращение составит примерно 13,5 млн барр. в сутки, в то время как эффективное — 10,9 млн барр. в сутки, начиная с мая. Если мы учтем дополнительное снижение (объявленное после сделки и пока еще не подтвержденное странами Персидского залива), которое взяли на себя саудиты и их союзники в регионе (Кувейт и ОАЭ), номинальное снижение составит 15,5 млн барр в сутки, снизив реальное предложение нефти примерно на 13 млн барр. в сутки.

Это позволит сторонам компенсировать более 65% потенциального снижения спроса на нефть на протяжении квартала (по нашим оценкам составляющего 19,8 млн барр. в сутки), поддерживая цены на нефть.

Возвращаясь к России, мы ожидаем сильного сокращения добычи нефти в мае —июне примерно на 1,9 млн барр в сутки до объявленных 8,5 барр. в сутки, что на 17,3% ниже ожидаемого в марте уровня (примерно 10,25 млн барр в сутки); после этого сокращение добычи смягчится (?) на 0,5 млн барр в сутки до 9 млн барр в сутки во второй половине года.

Это примерно эквивалентно снижению на 9,8% на годовой основе в сравнении с текущими уровнями, что является первым реальным снижением добычи для российских производителей с момента, когда Россия сильно нарастила суточную добычу накануне первой сделки OPEC+ в октябре 2018 г. Тем не менее, отметим что почти 1 млн барр. в сутки производимого в России газового конденсата было исключено из периметра сделки, из-за чего общее снижение добычи

углеводородов в России не выглядит столь драматичным. В целом мы оцениваем снижение добычи жидких углеводородов в 2020 г. на уровне 8% г/г, что предусматривает сильное сокращение бюджетов нефтяников и, следовательно, налога на прибыль в нефтегазовой отрасли. Что касается потенциальных негативных эффектов сокращения добычи на финансовые результаты компаний, мы видим существенные риски для компаний с большой долей зрелых месторождений в их портфелях добывающих активов – к наиболее уязвимым в этом отношении относятся Татнефть и Сургутнефтегаз.

Поскольку долговременное сокращение угрожает дальнейшей добыче на зрелых месторождениях, нефтяные скважины с высокой степенью обводненности / истощения рискуют быть закрыты, что грозит ростом капиталовложений и удорожанием их ремонтно-профилактического обслуживания. Что касается крупнейших российских производителей нефти, по нашей оценке, потенциальный негативный эффект на EBITDA Роснефти составит 8,7%, в то время как сокращение EBITDA ЛУКОЙЛа составит 7,6% в 2020 г.