Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, неактивен. Ставка по 10-летним трежерис колеблется вблизи 0,75%. Brent торгуется на уровне в $30 за баррель после решения ОПЕК+ сократить добычу на 9,7 млн б/с. Золото торгуется выше $1680 за унцию. Аппетит к риску на фоне подготовки к корпоративным результатам слабый. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов опустится к 2750 пунктам.

Индекс настроений от Freedom Finance вновь опустился до 5 из 100, что отражает сохраняющееся беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 улучшилась за последние дни. Сила момента подтверждается ростом индикатора RSI выше нейтрального уровня в 50. Индекс остается на линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года, что сигнализирует об усилении покупательских настроений. Также об улучшении общей ситуации сигнализируют положительные значения индикатора MACD. Ближайшие сопротивления для индекса широкого рынка расположены на отметке 2750 пунктов, выступавшей поддержкой в 2019, и 50%-м уровне ретрейсмента по Фибоначчи текущей коррекции в 2780, где индекс и остановился сейчас.

В поле зрения

На текущей неделе стартует сезон отчетов за первый квартал. Как всегда, первым свои результаты представит финансовый сектор. Мы не ожидаем, что банки отразят значительные убытки, так как на данный момент с начала объявления карантинов по всему миру не прошло трех месяцев, а банки начисляют максимум резервов на кредиты, выплаты по которым задерживаются на срок свыше 90 дней. Вместе с тем просрочка вырастет у всех банков, не исключено также обесценение активов. Мы ожидаем, что последствия от замедления экономики отчетливо отразятся в отчетах за второй и третий квартал.

14 апреля будет опубликована отчетность крупнейшего в США банка JPMorgan Chase & Co. (JPM), а также Wells Fargo & Company (WFC), который занимает третье место по активам и на балансе которого много кредитов физическим лицам и малому бизнесу. Отчеты данных банков будут интересны для понимания динамики сектора в целом, так JPM занимается как традиционным, так и инвестиционным банкингом, а WFC специализируется на кредитовании.

15 апреля будут обнародованы результаты второго и четвертого по размеру активов банка в США Bank of America Corporation (BAC) и Citigroup Inc. (C). Для обоих характерна значительная зависимость от процентных доходов, а Citi интересен еще и с точки зрения состояния потребительского кредитования за пределами США, в связи с большим объемом международного сегмента бизнеса. В этот же день отчитаются инвестиционные банки The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Morgan Stanley (MS), от которых мы ожидаем снижения комиссионных доходов.

16 апреля выйдут отчеты The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и BlackRock, Inc. (BLK). Эти корпорации также отразят снижение доходов, но в гораздо меньшей степени, чем остальные игроки сектора.

17 апреля результаты за квартал представит второй старейший из ныне действующих банков США State Street Corporation (STT).